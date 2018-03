M5S Molise. I pentastellati in piazza per raccolta firme sottoscrizione lista

Il Movimento 5 Stelle Molise ha organizzato nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 a Campobasso, Isernia e Termoli una raccolta firme per la presentazione della lista alle prossime elezioni Regionali del 22 aprile.

“Dopo aver presentato il candidato Governatore Andrea Greco – scrivono in una nota i pentastellati – dopo aver scelto la squadra dei candidati consiglieri regionali, il MoVimento 5 Stelle non perde occasione per tornare in piazza, tra i cittadini. per sottoscrivere la nostra lista – precisano – basterà portare con sé un documento di riconoscimento”.

Campobasso

Sabato 17 e Domenica 18: piazza Vittorio Emanuele II, ore 10-13 e ore 17-20

(In caso di pioggia presso l’infopoint di via Garibaldi, 111/a) Isernia

Sabato 17: piazza Celestino V, ore 9-13 e piazza Stazione, ore 17-20

Domenica 18: Piazza Stazione, ore 9-13 e ore 17-20

(In caso di pioggia presso l’infopoint di via Berta, 52) Termoli

Sabato 17: via Adriatica, lato destro corso Nazionale, ore 16-19.30

Domenica 18: via Adriatica, lato destro corso Nazionale, ore 10-13 e ore 17.30-20

(In caso di pioggia presso il chiosco alla rotonda dell’ospedale vecchio in piazza Donatori sangue)

