M5S Molise. Al via le regionarie, da oggi possibile proporre candidature

CAMPOBASSO. A partire da oggi, mercoledì 21 febbraio, è possibile proporre la propria candidatura per le ‘regionarie’ in Molise del Movimento 5 Stelle, in vista delle prossime regionali. Qualora si ritenga di avere i requisiti necessari, ci si può presentare entro le 12 del 27 febbraio prossimo accedendo alla pagina di modifica del profilo sul sito del M5S e seguire tutta la procedura.

In vista delle regionali in Molise, i candidati saranno determinati sempre tramite consultazione in rete sulla piattaforma Rousseau. “Come previsto dallo Statuto – si legge in un documento del M5S – il capo politico, sentito il Garante, ha facoltà di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del Movimento, esprimendo l’eventuale parere vincolante negativo sull’opportunità di accettazione della candidatura. Tale parere vincolante può essere espresso fino al momento del deposito delle liste elettorali. La lista di quanti accetteranno la candidatura, avranno completato la procedura per formalizzarla sul sito www.movimento5stelle.it e che risulteranno in regola con i requisiti sarà successivamente sottoposta a votazione in Rete”.

Inoltre, sempre nella nota dei pentastellati si ricorda che coloro che risultano candidati al Parlamento non possono proporre la loro candidatura anche per le Regionali.

