M5S. Greco incontra associazioni animaliste e veterinari su lotta al randagismo

CAMPOBASSO. Questa mattina il candidato Governatore dei 5 Stelle, Andrea Greco ha incontrato a Campobasso associazioni animaliste, guardie zoofile e veterinari per un confronto su proposte incentrate sulla lotta al fenomeno del randagismo. Erano presenti i rappresentanti dell’Organizzazione internazionale protezione ambientale (Oipa), Lega italiana difesa animali ambiente (Leidaa), Associazione protezione animali Campobasso (Apac), Guardie Kronos (associazione di guardie zoofile), Ente molisano protezione animali (Empa), Difesa Protezione Animali (Dpa, Earth Molise (sezioni di Campobasso e Isernia), L’Arca di Lupetta.

“Il Piano triennale del randagismo è fermo al 2015 e le misure intraprese non hanno affatto prodotto gli effetti dovuti – ha spiegato il candidato Governatore pentastellato – In questi anni abbiamo presentato interrogazioni e mozioni in Consiglio regionale ma nei fatti non abbiamo avuto risposte. Dall’opposizione ci siamo confrontati con una Giunta e una pubblica amministrazione che hanno solo fatto finta di fare. Forse perché il randagismo porta con sé un indotto economico importante. Pensate che per i comuni il randagismo non è solo un problema sanitario ma anche economico. Insomma il quadro è chiaro. Il presunto impegno di centrodestra e centrosinistra che hanno amministrato in questi anni ha portato ad un piano randagismo fermo al palo e, su tutti, il progetto ‘Fido…Uno di Noi’, incentrato sulla microchippatura e non sulla sterilizzazione, un errore imperdonabile”.

“La gestione del randagismo – ha proseguito Andrea Greco – deve prevedere un coordinamento regionale che passi per un gruppo di lavoro a cui partecipino servizi veterinari, servizi di igiene pubblica delle aziende sanitarie, istituzioni, Forestale, associazioni protezionistiche e zoofile.

I punti di forza dovranno pertanto essere:

– Campagne di sterilizzazioni

– Campagne microchippatura

– Controlli attenti sulla gestione dei canili e risanamento di quelli esistenti

– Campagne di adozione per puntare al progressivo svuotamento dei canili

– Controlli seri pre e post affido, anche dopo lunghi periodi di tempo.

– Inasprimento pene per chi non rispetta le regole

Da subito bisognerà pertanto verificare la dotazione organica dei veterinari, redistribuirli sul territorio, prevedere un ticket sanitario che agevoli la sterilizzazione, predisporre un piano di agevolazione ai Comuni virtuosi e mettere a sistema le associazioni magari raccogliendole su un portale sul quale possano dialogare. Un portale aperto a tutti i cittadini e soprattutto utile alle adozioni. La volontà politica – ha concluso il più giovane candidato governatore del Molise – è la sola che serve per attuare questo piano e risolvere il fenomeno del randagismo”.

Presente all’incontro anche la candidata consigliere regionale del MoVimento, Stefania Gentile che ha precisato: “Noi siamo quelli che adottano e non quelli che comprano. Siamo quelli che puntano su una sterilizzazione facilitata attraverso un ticket sanitario, quelli che vogliono i canili vuoti, vogliono villaggi fruibili ai cittadini e non lager, quelli che pensano ad acquisire buone pratiche incentrate sull’adozione degli animali di compagnia da parte di strutture come asili e carceri anche e soprattutto a scopo terapeutico”.

Infine, le sigle presenti al confronto hanno presentato un documento congiunto contenente proposte concrete.

