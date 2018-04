M5S. Greco chiude in Piazza Municipio con i big nazionali: “Un sogno realizzabile”

CAMPOBASSO. (21:30) Una Piazza Municipio gremita ha accolto i big pentastellati in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale di Andrea Greco, candidato alla presidenza della regione Molise il 22 aprile prossimo. Sul palco per tirare la volata al giovane agnonese provenienti da Roma, Paola Taverna, Fabio Massimo Castaldo, Alessandro di Battista e Luigi Di Maio. “Siamo persone normali come voi – ha esordito Di Battista prendendo la parola e non è mancato il riferimento agli attacchi che in questi giorni hanno visto al centro di polemiche e critiche il candidato grillino e la sua famiglia: “Sono solo il frutto di un gruppo di politicanti molisani che temono di perdere. E domenica – ha continuato – al Molise sarà offerta la possibilità di riscattarsi e di liberarsi di politici che credono che questa sia una terrà in loro possesso”.

Poi la parola è passata a Luigi Di Maio che ha evidenziato: “Io so che il Molise è una regione massacrata dagli sprechi. Basti pensare che si paga l’Ente Autostrade del Molise senza che un’autostrada esista per non parlare dei numerosi tratti viari che assomigliano sempre più a delle mulattiere. In riferimento alle elezioni di domenica e rivolto alla piazza: “La metà dei molisani ha votato per i 5 Stelle lo scorso 4 marzo se domenica accadrà lo stesso avremo la prima regione a 5 Stelle”.

A chiudere il comizio il candidato 5 stelle grillino che in riferimento alla campagna appena conclusa:”Siamo stati seppelliti da un’ondata di gioia – e ha aggiunto – Domenica siamo chiamati a votare per un referendum tra un vecchio modo di intendere la cosa pubblica e il sogno di cambiare questa regione.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise” in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp