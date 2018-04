M5S. Andrea Greco presenta il programma “10 punti (+1) per il Molise”

CAMPOBASSO. Questa mattina il candidato presidente del MoVimento 5 Stelle alle prossime Regionali, Andrea Greco, ha presentato il suo programma elettorale in “10 punti (+1)” per il Molise. ”Una piattaforma aperta e non come uno steccato chiuso, perché come abbiamo sempre detto il confronto costante – ha ribadito il candidato presidente 5 Stelle – è e sarà una delle caratteristiche prima della nostra campagna elettorale, poi della nostra azione di governo”

Dall’abolizione dei vitalizi alla riduzione dei costi della politica, fino alla regolamentazione puntuale delle premialità dei dirigenti. Questi sono solo alcuni degli obiettivi rientranti nel ‘decalogo’ pentastellato insieme a: fuori la politica dagli enti, innovazione e tecnologie per lo sviluppo delle aree interne e per la mitigazione del rischio idrogeologico, mare e montagna, turismo e cultura, rilancio della piccola e media imprenditoria, viabilità, mobilità e trasporto pubblico efficiente. Tutela sanità pubblica, qualità ambientale e salvaguardia del territorio, agricoltura selezionata per rilancio del prodotto molisano, trasparenza macchina amministrativa e appalti pubblici, Formazione professionale, finanziamenti per sociale.

