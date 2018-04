Nel giorno della laurea si lancia nel vuoto dall’università: tragica morte di una studentessa di Isernia

E’ di pochi minuti fa (ore 16.30) la notizia di una studentessa di 26 anni che si è tolta la vita nella sede universitaria di Monte Sant’Angelo a Napoli. La ragazza iscritta alla facoltà di Biologia si è lanciata dal tetto dell’edificio al terzo piano, nel giorno della laurea. Era di Isernia. Sull’episodio indaga la polizia che è subito arrivata presso il polo universitario di Fuorigrotta per iniziare i primi rilievi. Nelle immediate vicinanze del luogo della tragedia si è subito formato un piccolo drappello di curiosi: due studentesse hanno iniziato ad urlare non appena hanno capito ciò che era successo. Si è tolta la vita lanciandosi dal tetto dell’edificio. Al momento non è stato accertato il motivo del gesto. Per la studentessa, che era una fuori sede, non c’è stato nulla da fare. Da fonti dell’università si apprende che tutte le attività sono sospese.

