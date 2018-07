Lupi, raccolta fondi: 1600 euro da Eden Group

CAMPOBASSO. La raccolta fondi organizzata da un’idea dal gruppo ‘Passione Rossoblù’, al fine di completare l’iscrizione online entro venerdì 13, procede a vele spiegate. Una proposta, lanciata dai tifosi lo scorso sabato, che è risuonata come un appello disperato e che è stata accolta da più parti. In pochissime ore, infatti, sono stati raggiunti i 6mila euro circa ed è in arrivo un cospicuo contributo da parte dell’Eden Group. E’ notizia dell’ultima ora, infatti, che la famiglia Damiano sembra aver preso a cuore il destino dei rossoblù e contribuirà con l’acquisito di 20 abbonamenti da donare ai cittadini più 600 euro. Cittadini e alcuni imprenditori sembrano quindi aver risposto alla grande all’appello lanciato e non è escluso che la cifra potrebbe aumentare ancora e toccare quota 10mila euro, si spera.

Questi i dati da utilizzare: Postepay n. 4023 6006 6623 6189. Codice fiscale CLNRNT73C04B519G. Bisogna ricordare che i soldi verranno restituiti qualora non si raggiungesse la somma necessaria per l’iscrizione. E’ importante conservare la ricevuta per poi ottenere l’abbonamento. Chi non potesse acquistare l’abbonamento può effettuare anche solo una piccola offerta.

Lanciamo su queste colonne un appello: sarebbe bello che sia al Comune che in Regione si possa fare una sorta di colletta per dare una mano, anche con 50 euro per ciascun consigliere. Auspichiamo che nelle prossime ore possano arrivare gesti concreti in tal senso. In tal senso, si starebbero già muovendo alcuni. Come si dice, più siamo meglio stiamo.

