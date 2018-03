Lupi ‘incerottati’ per la sfida di sabato con la Recanatese

CAMPOBASSO. L’ultima partita del Campobasso è datata 25 febbraio, quando a Selvapiana il Castelfidardo riuscì a strappare un punto. Si spera che non succeda lo stesso sabato: nell’anticipo i rossoblù attenderanno al varco la Recanatese per la seconda consecutiva in casa. Al campo Acli si lavora sodo per tornare a centrare i tre punti e accorciare sulla zona playoff. I punti di distacco attualmente sono sei ma con un match in meno. Occhio, però: domenica ci sarà anche il recupero Castelfidardo-Avezzano, uno scontro diretto vero e proprio. I Lupi devono farsi trovare pronti per rosicchiare terreno.

Ancora assenti gli squalificati Varsi e Capozzi, che rientreranno nella prossima trasferta de L’Aquila. In forte dubbio il centrocampista Marzano, mentre è da valutare la situazione del difensore Del Duca. Si deciderà nell’imminenza della sfida con i marchigiani. Avversari da prendere con le dovute precauzioni, considerando che hanno cambiato molto e possono giocarsela con tutte.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp