Lupi in emergenza per la sfida alla Vastese

Meno due alla sfida importantissima contro la Vastese. Si gioca in anticipo per via delle elezioni: dopodomani si scende in campo alle ore 15. Antonio Minadeo prepara il match come fosse una finalissima, giustamente. Ma fa i conti con delle assenze a dir poco pesanti. Fare a meno in un colpo solo di Del Duca, Danucci, Augustus e Capozzi, oltre agli infortunati Benvenga e all’acciaccato Elefante, è qualcosa di veramente complicato.

Il tecnico sta sperimentando diverse soluzioni, sia negli uomini che nel modulo. Non è escluso nulla, neanche il ritorno alla difesa a tre. Restano in dubbio le presenze di Varsi e Gerardi, che non ancora recuperano del tutto dall’infortunio subito l’altra settimana. E il terzino Elefante ieri non ha preso parte all’allenamento.

Contro la Vastese servirà anche l’aiuto del pubblico: si spera che le presenze sugli spalti possano essere più corpose per dare una mano alla squadra a conquistare questa benedetta salvezza. Sarà difficilissimo, non c’è dubbio, ma è nei momenti di difficoltà che si difende più ardentemente la propria fede calcistica.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp