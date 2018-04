Lupi in campo domani a L’Aquila. Out Kargbo

Passate le ‘punizioni’ pasquali, è tempo che il Campobasso torni al campionato. Domani pomeriggio alle 15.00 si recupera l’incontro rinviato lo scorso 18 marzo contro L’Aquila per via del Torneo di Viareggio al quale ha preso parte Augustus Kargbo. Impegno ancora una volta in trasferta. E magari stavolta si spera vada meglio rispetto alla sconfitta anche immeritata subita giovedì scorso ad Avezzano.

Kargbo non sarà in campo: deve scontare ancora due delle tre giornate che gli ha inflitto il giudice sportivo. Sarà invece di nuovo a disposizione il portiere Landi che però probabilmente siederà in panchina per il gioco degli under. Serve un classe ’99 che sostituisca l’attaccante della Sierra Leone e quindi quasi sicuramente sarà riproposto Riccio tra i pali.

I rossoblù aquilani nutrono giustamente velleità da playoff in una lotta che si è riaccesa all’improvviso e che non vede ormai più coinvolto il Lupo. Bisogna conquistare risultati positivi per salvare la stagione e magari dimenticarla anche in fretta: la proprietà ha fatto sapere a più riprese, e a chiare lettere, che si sta già programmando per l’anno prossimo.

