Lupi, esonerato Foglia Manzillo: in panca Minadeo

Il Campobasso ha esonerato il tecnico Antonio Foglia Manzillo che paga le cinque sconfitte consecutive in campionato. Per il tecnico campano si tratta del secondo allontanamento dalla panchina rossoblù. Il primo c’era stato alla fine dello scorso anno, quando al suo posto era stato chiamato Giovanni Masecchia.

Avvicendamento resosi necessario per dare una scossa alla squadra dopo l’ennesima sconfitta patita ieri contro il Pineto, nel quale sono parsi evidenti l’involuzione del gioco e il calo di contrazione. Al suo posto dovrebbe sedere in panchina Antonio Minadeo, sino a ieri vice di Foglia Manzillo. Minadeo sta valutando in queste ore l’offerta.

