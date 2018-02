Lupi carichi per la quarta vittoria consecutiva

CAMPOBASSO. La parola rimonta è entrata di prepotenza nel vocabolario campobassano. Scalare posizioni, accorciare le distanze, agganciare l’obiettivo, se possibile. Da qualunque orizzonte la si osservi, il succo resta lo stesso: bisogna continuare a vincere senza voltarsi indietro ed evitando di guardare troppo in avanti. Un ritornello che mister Foglia Manzillo va ripetendo in queste settimane a un solo scopo: guardare solo in casa propria, trovando concentrazione, stimoli, motivazioni all’interno del gruppo. A partire dalla trasferta di domani, in anticipo alle ore 15.30 a Francavilla al Mare.

Dalle ultime notizie giunte dalla rifinitura sembrerebbe che il tecnico voglia puntare sull’undici che ha battuto nell’ordine Monticelli, Fabriano e Nerostellati. La gara sarà diretta dal signor Giorgio Vergaro della sezione di Bari, coadiuvato da Fumarolo e Balestrucci di Barletta. Si prevedono diverse decine di tifosi pronti a sostenere la squadra.

