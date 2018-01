Lupi, Bisceglia e Vecchione si allenano con il Napoli di Sarri

Il Campobasso continua ad allenarsi a Selvapiana. Foglia Manzillo ha tutti a disposizione. Il difensore Capozzi si è completamente ristabilito, così come il centrocampista Esposito Lauri, che giovedì scorso era uscito anzitempo nel corso della partitella in famiglia per una brutta botta alla caviglia. In vista della sfida al fanalino di coda Nerostellati, dunque, si profila una settimana serena nella quale ci si potrà preparare al meglio per infilare la terza vittoria consecutiva.

Intanto, ci sono buone notizie per quanto riguarda due under rossoblù: “Il Campobasso, con soddisfazione, comunica la chiamata giunta dalla Società Sportiva Calcio Napoli richiedente la presenza in allenamento di due giovani calciatori rossoblu. Si tratta del difensore classe 1999 Mattia Bisceglia e dell’attaccante, anch’esso classe 1999, Pierfrancesco Vecchione. I due calciatori lavoreranno con il club partenopeo per tutta la settimana in corso. Ai calciatori l’augurio di trascorrere questi giorni da professionisti, come stanno già dimostrando di esserlo a Campobasso, e di far conoscere a tutti le proprie qualità tecniche in uno scenario importante e stimolante garantito da una delle società più blasonate del calcio europeo e mondiale”.

