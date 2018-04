Lupi ancora ko. L’Agnonese ferma sul pari la Vis Pesaro. Risultati e classifica

Continua la crisi del Campobasso che al Selvapiana viene superato dal Pineto al 90’. Eppure la partenza dei rossoblù era stata di quelle incoraggianti con la rete del vantaggio messa a segno da Gomez al 22’ del primo tempo. Pineto vicino al pari nel primo tempo ma la traversa salva il portiere dei lupi Landi. Nella ripresa Campobasso non pervenuto con gli abruzzesi che agguantano il pari dopo soli dieci minuti di gioco con Pomante. Nel finale è Mariani, con un Campobasso completamente distratto, a mettere la firma sul successo del Pineto. Per l’undici di Foglia Manzillo è notte fonda.

Ancora una prestazione gagliarda dell’Olympia Agnonese di mister Di Meo che, al Civitelle, ferma la corsa della seconda della classe Vis Pesaro costringendola sul pari. Risultato giusto con i granata che, nonostante lo svantaggio subito nel primo tempo, restano in partita dimostrando di potersela giocare alla pari. Nella ripresa, complice l’inferiorità numerica dei marchigiani, arriva la rete di Santoro all’81 a riequilibrare le distanze e come giusto premio per l’ennesima prova superlativa dell’Olympia Agnonese che vede ora la salvezza ad un passo.

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI 1 Matelica 65 30 20 5 5 61 23 38 11 2 2 9 3 3 5 2 Vis Pesaro 64 30 20 4 6 51 25 26 10 2 3 10 2 3 4 3 Avezzano 51 30 13 12 5 43 26 17 7 6 1 6 6 4 -7 4 Vastese 50 30 15 5 10 50 41 9 10 1 4 5 4 6 -10 5 L’Aquila 48 30 13 9 8 49 32 17 10 4 1 3 5 7 -12 6 San Marino 48 30 14 6 10 39 27 12 4 3 8 10 3 2 -12 7 Pineto 47 30 12 11 7 43 37 6 8 4 3 4 7 4 -13 8 Sangiustese 45 30 12 9 9 34 34 0 9 2 4 3 7 5 -15 9 Francavilla calcio 44 30 11 11 8 41 33 8 4 6 5 7 5 3 -16 10 Castelfidardo 43 30 12 7 11 40 46 -6 5 6 4 7 1 7 -17 11 Recanatese 37 30 10 7 13 38 37 1 7 2 6 3 5 7 -23 12 Campobasso 36 30 10 10 10 34 35 -1 4 6 5 6 4 5 -20 13 Olympia Agnonese 34 30 9 7 14 24 31 -7 8 3 4 1 4 10 -26 14 San Nicolò 33 30 9 6 15 33 44 -11 4 2 9 5 4 6 -27 15 Jesina 30 30 7 9 14 27 40 -13 2 7 6 5 2 8 -30 16 Monticelli 26 30 4 14 12 22 36 -14 2 10 3 2 4 9 -34 17 Fabriano Cerreto 19 30 5 4 21 25 59 -34 3 1 11 2 3 10 -41 18 Nerostellati 15 30 3 6 21 17 65 -48 1 4 11 2 2 10 -47

