Lupi, a L’Aquila si gioca il 4 aprile. Due turni di stop a Landi

CAMPOBASSO. Due giornate di squalifica a Mario Landi e 200 euro di multa. La giustizia sportiva fa ‘recapitare’ notizie sgradevoli in contrada Selvapiana in relazione alla partita contro la Recanatese. Il portiere era stato espulso domenica scorsa per proteste dalla panchina e così nelle prossime due gare ci sarà Vincenzo Riccio a difendere la porta rossoblù. L’ammenda è per un petardo fatto scoppiare in curva.

Restando in casa Campobasso, è ormai ufficiale il rinvio del match de L’Aquila a mercoledì 4 aprile. La decisione di rinviarla d’ufficio è dovuta alla convocazione di Augustus Kargbo in Rappresentativa di serie D che proprio ieri ha messo a segno il gol che ha permesso alla squadra di Gentilini di pareggiare contro l’Empoli.

