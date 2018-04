Lupi a caccia dell’impresa a Pesaro

CAMPOBASSO. E’ arrivato il momento di mostrare i muscoli. Se per battere la Vastese si è dovuto ricorrere soprattutto al cuore rossoblù che ha dimostrato di voler battere ancora, a Pesaro domani pomeriggio serviranno le buone ma anche le cattive, nel senso sportivo del termine. C’è bisogno urgente di un Lupo affamato, combattivo ma allo stesso tempo organizzato e concentrato. L’ambiente sarà caldo e poco propenso a fare ‘regali’ inattesi perché non vede l’ora di festeggiare il ritorno in serie C.

Settimana di lavoro abbastanza tranquilla per la truppa di Minadeo. Ma col pensiero sempre rivolto a quell’impresa che in questo momento darebbe ossigeno puro ai polmoni campobassani. “Umiltà, carattere e un pizzico di spregiudicatezza” ripete da giorni il tecnico per caricare la squadra. Le assenze si faranno sentire ma non come contro la Vastese. Infatti, saranno abili e arruolabili sia Del Duca che Augustus Kargbo, in attesa dei rientri di Danucci e Capozzi previsti per l’ultimissima di campionato. Confermati invece i forfait degli infortunati Benvenga, Ribeiro e Gerardi.

