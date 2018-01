L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti lancia il corso per imparare il metodo Braille

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Campobasso organizza un corso finalizzato all’apprendimento del metodo di lettura e scrittura Braille. Si tratta del sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti ed ipovedenti messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà del XIX secolo. Il corso si compone di 40 ore di formazione, suddiviso in 13 lezioni di 3 ore ciascuna, al cui termine sarà svolto un esame finale allo scopo di accertare le competenze acquisite con il rilascio di un’attestato. La presentazione avverrà il prossimo 19 gennaio, e le lezioni si svolgeranno tutti i martedì e i venerdì dalle 16 alle 19 presso la sezione di Campobasso di via Palombo 14. Il corso ha un costo pari a 100 euro ed a ogni allievo verrà fornito il materiale necessario. Per ulteriori informazioni ed eventuali iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa dal lunedì al venerdì (8,30-13.30 e dalla 14,30 alle 19,30) allo 0874/332207, inviando una email a uiccb@uiciechi.it.

