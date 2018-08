L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Isernia cerca otto volontari da impiegare

Il 20 agosto è stato pubblicato il bando per il Servizio Civile Volontario. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Isernia è presente con il progetto “Partecipazione come segmento dinamico per costruire la strada sociale per tutti”, che prevede l’impiego di otto volontari. La scadenza per la presentazione delle domande da parte degli interessati all’impiego è fissata per il giorno 28 settembre 2018 (h 18.00) e le istanze vanno inoltrate a Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Isernia,via Sicilia n. 30. Queste le modalità di presentazione delle domande :

1) mediante posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo uici-isernia@ legalmail.it ;

2) a mezzo raccomandata A/R ;

3) consegnate a mano presso gli uffici Uici del capoluogo pentro, i cui orari di apertura sono h 9.00/13.00 e h 15,30/18.00 dal lunedì al venerdì compreso.

Info segreteria Uici cell. 3282810331, presidente cell. 3476074657, mail uicis@uiciechi.it

