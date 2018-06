Lunghe file di auto sulla diga del Liscione, ma sono solo riprese tivù

Non sono passate inosservate le lunghe file di auto che da questa mattina si stanno verificando lungo il ponte verso la Diga del Liscione. Rallentamenti che hanno dato spazio alla fantasia dei molisani sulle presunte e possibili cause. In realtà a creare i piccoli disagi alla circolazione sono state “solo” alcune riprese televisive, comunque autorizzate. Sul posto, quindi, anche la Polizia Stradale e tecnici dell’Anas per regolare la circolazione.

