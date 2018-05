Lunedì passaggio di consegne a Palazzo Vitale tra Frattura e Toma

CAMPOBASSO. Lunedì 14 maggio, alle ore 11,30, a Palazzo Vitale si terrà il passaggio di consegne tra l’ex presidente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura e il neo Governatore Donato Toma. Intanto, quest’ultimo è al lavoro per la formazione del nuovo Esecutivo che sarà varato entro settimana prossima e che, con molta probabilità, dovrebbe essere costituito da 4 assessori. Pare che Toma manterebbe, invece, per sè la delega alla sanità in attesa della nomina a Commissario ad acta.

