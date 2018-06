L’ultimo saluto a Elio Scarcelli tra commozione e dolore

CAMPOMARINO. Una giornata difficile quella di oggi. Difficile per la comunità di Campomarino e non solo. A tutti loro, infatti, è stato richiesto il duro compito di mettere da parte quel dolore che di certo non scomparirà nei prossimi giorni, e di stringersi insieme ai familiari e agli amici per un ultimo sentito saluto a Elio Scarcelli, il 43enne di Campomarino deceduto a seguito del tragico incidente con la moto avvenuto ieri, venerdì 22 giugno, nel piazzale della Tamoil, lungo la Statale 16. Tanti gli interrogativi in cerca di una risposta tra i sentimenti di amore e di affetto di chi ha gremito questo pomeriggio ogni metro della piazza antistante la chiesa di Sant’Anna, un’immagine che più di altre ci riconsegna una verità netta: che se c’è un qualcosa che simili disgrazie sono sempre in grado di restituire è che l’amore vince sempre sulla perdita di una persona cara. Il feretro è arrivato in chiesa alle 17.30 in punto, tenuto in spalla dagli amici di Elio. Un sentito momento di commozione che tocca in prima persona anche il parroco don Rosario Candigliota. “Siamo tutti devastati dalla notizia della morte di Elio. Ai genitori, alla famiglia tutta, vorrei dire tante parole dal profondo del cuore ma in questo momento difficile balbettiamo tutti” afferma durante l’omelia. Il sacerdote cerca di dare conforto alla famiglia, ai genitori Nunzio e Sabina, al fratello Riccardo così come alla sorella Patrizia, ricordando loro che non sono soli in questo difficile momento. E poi ha ricordato la grande bontà di Elio, “il suo sorriso smagliante”, la sua positività. “È nella parola di Dio e nella Fede che bisogna trovare la forza di andare avanti, combattere lo sconforto e vivere nel ricordo di chi come Elio ha fatto il bene e ha lasciato il suo amore in terra”. Non c’è nessuna parola che possa consolare, c’è solo il silenzio arrendevole, trattenuto a stento con il cuore gonfio, livido per il dolore, e gli occhi rossi per le lacrime versate. Eppure nonostante il silenzio, gli amici, i parenti… chi conosceva ed amava Elio e che oggi lo ha salutato per l’ultima volta, lo ha fatto con la convinzione di essere riuscito comunque a strappare ad un destino beffardo, quello che si è abbattuto sul 43enne, qualcosa di altrettanto prezioso. Elio non c’è più, ma chi ha avuto modo di conoscerlo potrà beneficiare ancora a lungo di quel sorriso contagioso, della sua simpatia, del suo essere un amico leale, generoso, altruista. Tanta la commozione. Una giornata di lutto, il ricordo di un uomo che resta nel cuore di tutti.

