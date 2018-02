Luigi Mazzuto (NcS) a Fanelli: “Salvini ha preso un impegno con gli italiani che ribadirà ai molisani”

Il coordinatore regionale di ‘Noi con Salvini’, Luigi Mazzuto si unisce alle dichiarazioni espresse dalla candidata alla Camera dei Deputati per il centrodestra, Aida Romagnuolo in risposta alla Fanelli. Alla segretaria regionale del Pd, infatti – che ieri ha dato il via alla sua campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 4 marzo – non sembra proprio andare giù l’arrivo di Matteo Salvini in regione previsto per il 16 febbraio prossimo. Un dissenso che la candidata al plurinominale alla Camera per il Partito Democratico ha espresso senza mezzi termini chiedendo apertamente allo stesso Salvini “come può pensare di rappresentare il Molise dopo averlo tanto disprezzato”.

Il presidente della Provincia di Isernia, in una nota, risponde così alle affermazioni della Fanelli: “Il ritorno in Molise di Matteo Salvini del 16 febbraio prossimo, dopo la tappa ad Isernia di due anni fa, non fa dormire sonni tranquilli alla segretaria regionale del PD Micaela Fanelli. Con tutti i danni creati dal suo PD col governo centrale e quello regionale di Frattura, da Lei voluto e sostenuto, trova il tempo per dedicarsi alla venuta di Salvini. Il buonsenso avrebbe dovuto suggerirle almeno il silenzio, invece, non avendo nulla da dire ai molisani, ovvero avrebbe dovuto dirgli il suo fallimento visto che né il governo centrale né quello regionale non hanno dato uno straccio di risposta alle problematiche del lavoro di questa regione. Ma di questo ne parleremo il 5 marzo, dopo la risposta dei cittadini, ai quali da quattro anni ci stiamo rivolgendo, tra mille difficoltà, per riaccendere la speranza prima e le certezze dopo col Governo Salvini.

Visto che è stata impegnata per alcuni anni in commissione a Bruxelles in rappresentanza dell’Italia per gli Enti Locali – continua sempre Mazzuto nella nota – ci dica, ma soprattutto lo dica ai molisani, quanti e quali provvedimenti ha portato a casa per i giovani del Molise. Signora Fanelli ne riparliamo sempre il 5 marzo, dove le sorprese più grosse le avrà proprio nel suo comune dov’è sindaco, proprio da quei giovani ai quali non ha saputo dare e dire nulla. Tanto meno con l’amministrazione regionale da Lei sostenuta. Le ricordo che nell’ultimo anno i residenti in Molise sono scesi da 310mila a 308mila. Credo siano 2mila giovani in meno! Cosa avete fatto in questi cinque anni per non farli scappare?”.

Infine, il candidato al plurinominale al Senato per la Lega conclude: “Salvini ha preso un impegno con gli italiani e venerdì verrà a ribadirlo anche ai molisani: LA RIVOLUZIONE DEL BUONSENSO, applicata in politica, PRIMA GLI ITALIANI. Cose, queste, che Lei non può neanche sognarsele, visto che passa le notti insonni!”

