Luigi Farinaccio si esibirà in occasione del Festival in ‘Casa SIAE – Area Sanremo’

Si avvicina il tanto atteso appuntamento con il ‘Festival della Canzone Italiana’, giunto alla sua 68esima edizione, che aprirà i battenti a Sanremo il 7 febbraio prossimo fino a sabato 10. Quest’anno la kermesse canora ospiterà anche un po’ di molisanità. Infatti, il cantautore Luigi Farinaccio si esibirà nella cittadina ligure nell’ambito del cartellone di ‘Casa SIAE – Area Sanremo’. Si tratta di una semisfera multimediale a pochi passi dal Teatro Ariston che, nei giorni della manifestazione canora per eccellenza, rappresenterà il punto d’incontro dei suoi principali protagonisti. Un centro in cui autori, editori, produttori, radio, discografici e giornalisti si incontreranno per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. La struttura rappresenterà un incubatore di musica a tutto tondo con ospiti, interviste coordinate da Agi, incontri e tavole rotonde nei quali immaginare il Futuro della Musica attraverso le voci dei player della scena musicale nazionale.

Sicuramente un’importante vetrina per il cantautore molisano dal momento che ‘Casa SIAE – Area Sanremo’ rappresenta un eccellente trampolino di lancio e un’opportunità per numerosi artisti di proporre musica dal vivo. In particolare, Luigi Farinaccio si esibirà in acustico sabato 10 febbraio, alle ore 17.30, dove proporrà alcuni tra i suoi brani più suggestivi tratti dall’album “Tempo imperfetto”.

Lo scorso 2 febbraio, l’artista molisano ha aperto anche il concerto del noto cantautore Povia ospite presso il locale ‘Time Square’ di Campobasso.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp