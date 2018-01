Luigi Di Maio farà tappa in Molise con il ‘Rally per l’Italia’

Il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà lunedì in Molise. Il Rally per l’Italia, il tour del Movimento, farà tappa nella nostra regione.

Il vicepresidente della Camera, accompagnato da attivisti e amministratori locali, con in prima fila il portavoce in consiglio regionale Antonio Federico e Patrizia Manzo, visiterà Termoli, Campochiaro e Isernia.

Alle 11 sarà nei locali dell’ex cinema Sant’Antonio a Termoli dove parlerà di impresa con le associazioni di categoria.

Alle 15.30 si confronterà con le start up a Campochiaro e visiterà l’incubatore della zona industriale. Infine, alle 18 il leader del Movimento 5 Stelle incontrerà i cittadini per parlare di lavoro presso la sala convegni della Provincia in via Berta. La campagna elettorale del Movimento 5 Stelle entra dunque nel vivo anche in Molise.

