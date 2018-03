Luciano (Fi): “Con fondi UE slancio all’occupazione in Molise”

“Quella che immagino per la mia terra è una sfida importante ma che possiamo vincere: utilizzare risorse e fondi europei in maniera più efficiente, fondi tarati sulla dimensione territoriale del Molise. Fondi che effettivamente servano a realizzare qualcosa di duraturo, che diano lo slancio vitale per la creazione di nuova occupazione. Piccoli ‘salvagenti’ elargiti ad ogni fine programmazione non servono a nulla”. L’avvocato Nunzio Luciano, presidente della Cassa Forense nazionale e candidato al Senato, indica la strada che sarebbe opportuno percorrere per dare maggiori opportunità (di crescita e non solo) al Molise.

“Non scopriamo nulla di nuovo – continua Luciano – ma semplicemente, se ci sarà data la possibilità, utilizzeremo il buon senso per dare il giusto risalto al Molise.

L’Unione Europea – afferma ancora l’avvocato – ci ha chiesto quali strategie saranno attivate nell’immediato futuro: per questo noi siamo chiamati, così come stiamo facendo, ad un confronto costante con cittadini e amministrazioni per confrontarci quotidianamente su bisogni effettivi, buone prassi e tutto quanto possa servire a farci fare un salto di qualità.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

