Luca Abete di Striscia ha conquistato l’Unimol al grido di #noncifermanessuno

“Ho creduto fermamente in questa idea che all’inizio sembrava folle, ma che anno dopo anno ha dimostrato di essere un progetto concreto e di grande successo: nessuno aveva ancora pensato al bisogno di incoraggiamento di cui necessitano tanti ragazzi in un momento così delicato della loro esistenza. Un esperimento decisamente riuscito andato ben oltre le aspettative, incontrando la gratitudine degli studenti, l’entusiasmo delle università e l’interesse delle aziende. Se da una parte in molti ci dicono di restare con i piedi per terra e che sognare è un’illusione, dall’altra con questo format vogliamo dimostrare che inseguire i propri sogni e provare a spiccare il volo è un diritto per tutti. E a proposito di sogni, il mio è che la carovana dell’ottimismo nata quasi per gioco possa, di tappa in tappa, arricchirsi di nuove energie, capaci di rendere la sua marcia sempre più inarrestabile!”

Così Luca Abete, l’inviato di Striscia la notizia, questa mattina all’Unimol con NonCiFermaNessuno 2018, il tour motivazionale organizzato per tappe ideato e promosso da Luca Abete, il coraggioso inviato di Striscia.

Quella di Campobasso è stata la nona tappa del tour e si è tenuta questa mattina all’Università degli Studi del Molise nell’Aula Antonio Genovesi del II Edifico Polifunzionale.

Moltissime le università che dal 2014 hanno ospitato questa campagna sociale senza precedenti, dal nord al sud. Per l’Ateneo molisano si è trattato della prima volta. Al grido #NonCiFermaNessuno! studenti universitari e delle scuole italiane vengono coinvolti per parlare di coraggio, passione e di incidenti di percorso capaci di diventare opportunità. Una vera e propria conferenza-spettacolo scandita da video, gag, testimonianze: un’esperienza extra didattica coinvolgente e appassionante, che ha emozionato e fatto riflettere i tanti presenti. Un esperimento di comunicazione che arriva dritto al cuore, sfidando luoghi comuni e pessimismo generale: un’incredibile iniezione di fiducia per coloro che, in un periodo storico incerto e complesso, possono trovare la fortuna tanto agognata ripartendo proprio da se stessi. Il tema conduttore scelto quest’anno è quello del sorriso, strumento semplice e potente che va valorizzato e portato al massimo delle sue potenzialità grazie all’idea comunicativa di una portentosa “pasta dentifricia”, resa unica dalla molecola dell’”ottimismo attivo”, garanzia di sorrisi più grandi e di una vita migliore e più consapevole.

