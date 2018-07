Lotta agli abusivi in spiaggia: blitz di Polizia, Finanza e Capitaneria

CAMPOMARINO. Tre stranieri multati per commercio abusivo, merce sequestrata oltre a controlli di natura fiscale e pattugliamento del litorale da parte di una motovedetta della Guardia di Finanza nel tratto davanti al litorale di Campomarino. Blitz delle forze dell’ordine questa mattina, sabato 14 luglio. I militari sono intervenuti sulla spiaggia di Campomarino e sul Lungomare degli Aviatori. Nel mirino sono finiti i venditori ambulanti molti dei quali sono risultati non in regola e hanno ricevuto multe salate. Come nelle stagioni precedenti è partita l’attività congiunta delle forze dell’ordine in tema di sicurezza e anti-abusivismo delle spiagge. A entrare in azione è stata una task-force congiunta tra Polizia di Stato – Commissariato di Termoli Ufficio P.A.S., Polizia Locale di Campomarino, G.d.F. Stazione Navale di Termoli e Compagnia di Termoli e Capitaneria di Porto di Termoli. In particolare sono stati effettuati controlli documentali a cittadini stranieri. A tre di loro è stata elevata una sanzione amministrativa e relativo sequestro della merce finalizzata alla confisca per il commercio abusivo, contrariamente al disposto del D.Lgs. n.114/98, è stata altresì elevata una sanzione amministrativa a carico di un cittadino straniero per l’esercizio abusivo del commercio sul demanio marittimo in violazione dell’Ordinanza balneare della Regione Molise oltre a un verbale di rinvenimento della merce. Sono stati anche eseguiti sei controlli di natura fiscale ai sensi del D.P.R. n°633/72, e predisposto il pattugliamento litoraneo di una motovedetta del Guardia di Finanza nel tratto antistante il litorale di Campomarino. Sono stati effettuati anche controlli finalizzati al rispetto dell’ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto e dell’ordinanza balneare della Regione Molise nell’ambito della più ampia operazione “Mare sicuro 2018”.

