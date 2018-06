L’onorevole Occhionero contro Salvini: “Schedatura è prologo a leggi razziali”

“La frase pronunciata da Salvini sui rom è inaccettabile e va respinta con forza e decisione. Ho provato un sussulto – ha commentato l’onorevole di Leu Giuseppina Occhionero – sentendo il ministro dell’Interno parlare di schedatura, e non solo per le mie origini arbereshe che mi fanno ancora di più sentire vicine le persone di etnia rom e sinti. Anche il Molise è terra che ospita da sempre uomini, donne e bambini di origini slave, albanesi, croate.

La ‘schedatura’ è stata il prologo delle leggi sulla razza e in questo concordo in pieno con quanto ha sostenuto Mentana, commentando la notizia al TG de La7: “Poi, dopo quelle leggi, c’è stato altro, ci sono stati i campi di sterminio.

Le parole di Salvini non sono diverse da quelle che hanno pronunciato i nazisti. Occorre alzare un argine alla deriva razzista di questa destra che in poche settimane si è già fatta notare al mondo per le posizioni ciniche e intransigenti che l’accomunano ogni giorno che passa agli artefici delle schedature, dei rastrellamenti e della pulizia etnica. La sinistra è chiamata a reagire con coraggio e senza sconti per porre fine alla disumanità alla quale non pensavamo di dover assistere in una nazione accogliente, solidale e democratica”.

