L’ombra del caporalato tocca anche il Molise, maxi operazione della Guardia di Finanza di Pavia

Parte da Pavia la maxi operazione ‘Negotium’ della Guardia di Finanza che ha interessato ben 15 regioni, tra cui anche il Molise, allo scopo di stroncare un sistema basato ‘sul caporalato in un contesto organizzato”. Il bilancio è di 12 arresti e il sequestro di beni immobili ed immobili per un totale di 15 milioni di euro. L’indagine ha permesso di smascherare non solo una frode fiscale milionaria ma anche e soprattutto lo sfruttamento dei lavoratori costretti a lavorare 12 ore al giorno senza riposi settimanali, ferie o aspettative retribuite. L’operazione della Guardia di Finanza di Pavia si è estesa principalmente nelle province lombarde ma ha ‘toccato’ mezza penisola interessando anche: Piemonte,Val D’Aosta, Emilia Romagna, Molise, Trentino, Veneto, Sardegna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. “I lavoratori venivano reclutati non la mattina presto nelle piazze, come succede in altre zone d’Italia ma a chiamata, la sera prima, dai datori i quali, per altro, avrebbero dettato turni di lavoro massacranti, ha spiegato il procuratore aggiunto pavese Mario Venditti.

“I primi accertamenti, iniziati nel 2017- ha spiegato il comandante delle Fiamme Gialle di Pavia, il colonnello Cesare Maragoni – avevano fatto emergere l’esistenza di una società di lavoro interinale romena che operava con le varie cooperative per la ricerca e l’assunzione di manodopera non specializzata –. Approfondendo le dichiarazioni di circa 300 lavoratori (il loro numero è però destinato a salire) abbiamo accertato che 40 società, pur rappresentate da persone diverse, in realtà erano riconducibili ad un unico gruppo che, avvalendosi di numerosi collaboratori, stabiliva chi poteva lavorare, chi doveva essere allontanato o impiegato in turni ed incarichi particolarmente gravosi in modo da essere costretto spesso a rinunciare».

Infine è stata accertata un’evasione dell’Iva per 5,8 milioni di euro e l’omesso versamento di contributi previdenziali per circa 9,8 milioni con il meccanismo delle false compensazioni di imposta.

