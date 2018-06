Lo Smart Working: cosa è (davvero)

Sentiamo sempre più spesso parlare di Smart working. Se ne è parlato anche in Camera di Commercio del Molise il 19 giugno, nel corso della tappa molisana del “Giro D’Italia delle Donne che fanno impresa”, evento itinerante organizzato da Unioncamere e dai Comitati per l’imprenditoria femminile delle Camere di Commercio.

Lo smart working, il lavoro agile, può essere una risorsa utile per gestire i talenti e per rispondere alle esigenze di un mercato globalizzato che premia chi risponde nel più breve tempo possibile e, allo stesso tempo, consentire una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro per i lavoratori investiti anche del compito genitoriale (non necessariamente donne) ma anche un beneficio per l’azienda in termini di produttività delle risorse umane e di risparmio di costi diretti (in termini di postazioni lavoro o di reingegnerizzazione degli spazi). Se ne fa, dunque, un gran parlare e molti lo considerano un obiettivo irrinunciabile, ma per il momento è (probabilmente) solo un miraggio. E molto spesso, il termine è utilizzato anche in maniera poco corretta. Partiamo allora dal definire cosa non è lo smart working. Innanzitutto non è un cambiamento che riguarda solo e unicamente la presenza in ufficio.

Lo smart working inoltre non va confuso con il suo predecessore, il telelavoro. Il telelavoro è una variazione della sede di lavoro e ciò comporta la necessità di delineare le modalità di svolgimento dell’attività, l’orario di lavoro, le fasce di reperibilità. Lo Smart Working è una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati. Un nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda e si basa su quattro pilastri fondamentali: revisione della cultura organizzativa, flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici.

Lavorare un solo giorno da remoto significa che l’organizzazione non si sente sicura dell’autonomia dei suoi dipendenti e che, al contempo, non riesce a valutare il risultato ma il processo con cui esso deve essere raggiunto.

Il cambiamento è un concetto fondamentale: non è possibile introdurre lo smart working come modalità lavorativa senza passare per una nuova visione strategica di lungo termine che coinvolga anche la cultura aziendale. E’ proprio la cultura del management, in primis, a dover cambiare, per poter correttamente abbracciare il lavoro smart. Uno dei requisiti fondamentali di questo nuovo paradigma è la fiducia, la responsabilizzazione, la mentalità “per obiettivi”, la trasparenza. Solo dopo un cambiamento culturale che investa tutti, a partire dai vertici, è possibile pensare di introdurre con successo quello che molti implementano per primo: il lavoro da remoto.

L’assenza di questo cambiamento culturale è probabilmente una delle cause dei risultati non ancora entusiasmanti in tema di smart working in Italia, nonostante il varo della legge 81/2017 sul tema. Dall’ultimo rapporto trimestrale sul lavoro di Randstad, ripreso da La Stampa, emerge che il 65% degli occupati lavora ancora in modalità tradizionale.

Per di più, sono per lo più le donne ad assumere un atteggiamento “prudente”: nel nostro Paese preferiscono, infatti, lavorare in ufficio più degli uomini (+10%) e sono meno propense a considerare lo smart working utile all’equilibrio tra lavoro e vita privata (-11%). In definitiva, ciò che temono è che il lavoro agile possa avere una ripercussione negativa sulla propria vita privata. Un segno che c’è ancora una barriera culturale da superare e che le imprese devono ripensare alla propria organizzazione per consentire a tutti i dipendenti equilibrio tra vita professionale e tempo libero.

Eliana Marinelli

