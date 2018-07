Lo Sai Che…si fa in Molise? – Gli Appuntamenti del week end

Segui con Il Quotidiano del Molise tutti gli appuntamenti di questa estate!

Consulta la nostra pagina per essere aggiornato sugli eventi della stagione estiva 2018!

CAMPOBASSO

Luglio

16-29: Mostra ‘Over Style – Antologica dinamica’ di Michelangelo Janigro – Palazzo Gil via Gorizia – ore 16:00/21:00

28: In frazione SANTO STEFANO: SAGRA TACCOZZE, FAGIOLI E COTICHE, a cura della Pro Loco Santo Stefano – Associazione Culturale. Animazione e musica con la Wanted Band – ore 20:30

‘FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO

POPOLARE E DELLA TRADIZIONE’

27: Commedia ‘NA SANTARELLA’, della Compagnia ‘Oltre Confini’ di Colle Sannita (BN) – Parco San Giovanni – ore 21:00

TERMOLI

Luglio

27: COVER BAND VASCO ROSSI, ‘Il Mondo Che Vorrei’ – ore 18 presso il ‘Lido Panfilo’

27-29: 35° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE – Scalinata del Folklore – ore 21:00

TEATRO VERDE A TERMOLI’

Luglio

27: Spettacolo della Compagnia termolese guidata da Ugo Ciarfeo ‘Amleto’

30: MERCANTE DEI MONOLOGHI di Domenico Lannutti

VINCHIATURO

Luglio

27: BORGO IN JAZZ 2018, Nicola Cordisco Trio in concerto

ISERNIA

Luglio

16-31: ‘ISERNIA BEACH & SUN’, torneo di beach volley – Piazza Andrea d’Isernia – ore 12:00

BOJANO

Luglio-Agosto

26 Luglio-13 Agosto: TORNEO BOJANO MUNDIAL, oltre due settimane di sport presso il Parco Collodi

LUCITO

Luglio-Agosto

28 Luglio-25 Agosto:Inaugurazione della Mostra ‘Verso le Origini’, dedicata all’artista Antonio Pettinicchi. Promossa e realizzata dal Comune di Lucito, l’esposizione è curata dalla critica d’arte Silvia Valente. E’ dislocata in più ambienti: Palazzo D’Attilio, San Gennaro, Chiesa di San Nicola

SCAPOLI

Luglio

42^ MOSTRA MERCATO E FESTIVAL

INTERNAZIONALE DELLA ZAMPOGNA

29: SUONI IN LIBERTA’ – ore 10:00

PESCOLANCIANO

Luglio

FESTA DI SANT’ANNA: 213esima edizione, a cura del Comitato Feste di Pescolanciano e della Parrocchia

27-28: VI COMPLEANNO DE LA FUCINA, a cura del Birrificio ‘La Fucina & Friends’

29: PASSEGGIATA ECOLOGICA, a cura del Circolo New Generation

MONTENERO DI BISACCIA

Luglio-Agosto

23-28: CALCIO BALILLA UMANO, a cura di Pro Loco Frentana e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia – Campetto Belvedere

24 Luglio – 3 Agosto: UNA CASA PER IL FRATINO 2018, a cura dell’Associazione La Bottega degli Incanti’, dell’Associazione Ambiente Basso Molise e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia – Zona Costa Verde (Marina di Montenero) – ore 17:00

27 Luglio – 10 Agosto: RICICLO E RACCOLTA CONSAPEVOLE. A cura dell’Associazione La Bottega degli Incanti’, dell’Associazione Ambiente Basso Molise e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia – Zona Costa Verde (Marina di Montenero) – ore 17:00

27: SAGRA DELLE COZZE 2018. A cura ‘Organizzazione Eventi Windy City&Las Fuentes’, con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia – Via Gramsci – ore 20:00

28: TEATRO D’ESTATE 2018, a cura della Compagnia Teatrale Sipario Bisaccia, con il patrocinio del Comune di Montenero – Piazza della Libertà – ore 21:30

28 Luglio – 11 Agosto: CALCIO SPLASH 2018, a cura della Compagnia Teatrale Sipario Bisaccia, con il patrocinio del Comune di Montenero – Piazza della Libertà

29: Festeggiamenti del CUORE IMMACOLATO DI MARIA, a cura dell’Associazione Torre Violante e con il patrocinio del Comune di Montenero – Contrada Montebello – ore 20:00

CERCEPICCOLA

Luglio

28: GIOCO LASERTAG, aperto a tutti – info: www.lasertagclub.it

CASACALENDA

Luglio

28: COCOMERATA, a cura del Comitato Feste. Cocomero fresco per tutti (gratis per i bambini), stand gastronomico con maialino arrosto grazie all’associazione Molise Barbecue di Gildone. A seguire momenti ricreativi e intrattenimento musicale con la Band di Antonio Colonnesi – ore 18:00

CAMPOMARINO

Luglio

27: SECONDA TAPPA DEL ‘KARALIVE CONTEST TOUR’ REGIONALE. Contest a premi, proiettato su ledwall – Campomarino Lido – ore 21:30

SAN MARTINO IN PENSILIS

Luglio

29: 1° TROFEO SAN LEO in piazza Umberto I – ore 17.00

MIRANDA

Luglio

27-29: TARTUFATA, Sagra del tartufo nero locale a cura della Pro Loco ‘Pro Miranda’

FROSOLONE

Luglio

29: V EDIZIONE GARA CINOFILA ALLA RICERCA DEL TARTUFO, a cura dell’associazione Rainbow Spiv, in località Colle dell’Orso – ore 9:00

TRIVENTO

Luglio

27: RISERVA MOAC IN CONCERTO – piazza Calvario – ore 21:00

ROCCAVIVARA

Luglio

29: POIETIKA PRESENTA LA PROIEZIONE DEL FILM ‘IL VIAGGIO’, chiesa di Santa Maria di Canneto – ore 21:30

CAROVILLI

Luglio

28: LA RIVOLUZIONE DELLE API, rassegna letteraria a cura della Pro Loco, con il contributo di Adelina Zarlenga – Società Operaia – ore 17:00

28: UNA FAMIGGHIA DIFITTUSA, rassegna teatrale ‘Ridiamoci Su’ della Compagnia C.A.S.T. – Località Castiglione di Carovilli – ore 21:00

ROCCARAVINDOLA

Luglio

FESTA DELLA TAVERNA

27: Spettacolo musicale con PEPPE ZONA E LA SUA BAND

28: CONCERTO di NICOLA DI BARI

29: Serata con DJ musica anni ‘70, ‘80, ‘90

CANTALUPO NEL SANNIO

Luglio

27: PAIPERS IN CONCERTO in piazza A. Perrella – ore 21:30 _ DJ SET PIETRO RAMA in piazza A. Perrella – ore 23:30

Per informazioni sulla pubblicazione degli eventi e delle foto scrivi a eventi@quotidianomolise.it Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp