Lo Sai Che…si fa in Molise? – Gli Appuntamenti del 27 agosto

CAMPOBASSO

Agosto

27-31: KISS ME DEADLY, rassegna cinematografica d’autore presso l’ex Gill di Campobasso. Progetto realizzato dall’Associazione Musicale Thelonious Monk, Collettivo KMD, con il patrocinio di Lucca Comics&Games. (Finanziato dall’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Molise, tramite l’ente attuatore Fondazione Molise Cultura)

TERMOLI

TERMOLI

Agosto

19-31: Mostre estive al Castello Svevo – Carla Cerbaso – Mostra d’arte – ore 18:00

29-31: Termoli Jazz Festival – IV Edizione – Piazza Duomo – ore 21:30

Agosto

Laboratori Estivi di Archeologia

27: Mosaico Creativo – Sede dell’Associazione Contrade Termoli Nord, in via G. Pascoli – Ore 17:00

ISERNIA

Agosto

25–30: Il Molise tra natura e storia, da Isernia a Pietrabbondante – difficoltà media-facile – Antonio Meccanici – Molise Trekking

VENAFRO

Agosto

27(replica): OPERA AL LAGHETTO, Opera Lirica ‘La Traviata’ che sarà eseguita su un palco installato sullo specchio di acqua del laghetto della villa comunale di Venafro (Organizzato e interamente finanziato dall’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Molise)

MONACILIONI

Agosto

18-27: ARGENTICA-FOTOGRAFIE DI ANTONIO BIAGIOTTI, mostra fotografica a cura di ‘Pinacotecadinamica’. Inaugurazione con l’autore il giorno 18 agosto alle 19:30; a seguire degustazione di vini. Orari apertura 11:30-13:00 e 16:00-20:00. Presso via Roma 1

MAFALDA

Agosto – Ottobre 2018: VIS A VIS – FUORILUOGO 21: RESIDENZE D’ARTISTI, viaggio culturale attraverso le opere donate dagli artisti. Inaugurazione della prima mostra del MuMa Contemporary (Cofinanziato dall’Assessorato Turismo e Cultura della Regione Molise)

