Lo Sai Che…si fa in Molise? – Gli Appuntamenti del 26 luglio

CAMPOBASSO

Luglio

16-29: Mostra ‘Over Style – Antologica dinamica’ di Michelangelo Janigro – Palazzo Gil via Gorizia – ore 16:00/21:00

TERMOLI

Luglio

24-26: FESTIVAL DEL SARA’-TERMOLI DIALOGA SUL FUTURO, Seconda Edizione – piazza Duomo – ore 21:30

PESCOLANCIANO

Luglio

FESTA DI SANT’ANNA: 213esima edizione, a cura del Comitato Feste di Pescolanciano e della Parrocchia

26: Santa Messa e processione – ore 11:30

I DIK DIK IN CONCERTO – dalle 21:30 in Piazza della Repubblica… e per concludere grande spettacolo pirotecnico alle ore 24:00

MONTENERO DI BISACCIA

Luglio-Agosto

23-28: CALCIO BALILLA UMANO, a cura di Pro Loco Frentana e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia – Campetto Belvedere

24 Luglio – 3 Agosto: UNA CASA PER IL FRATINO 2018, a cura dell’Associazione La Bottega degli Incanti’, dell’Associazione Ambiente Basso Molise e con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia – Zona Costa Verde (Marina di Montenero) – ore 17:00

JELSI

Luglio

FESTA DEL GRANO 2018

16-26: Concorso fotografico nazionale ‘LA FESTA DEL GRANO A 360°’, organizzato dalla Pro Loco di Jelsi

