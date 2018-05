Lo aggrediscono mentre passeggia e scappano, scatta la caccia a una Fiat Brava

CAMPOBASSO. Un pestaggio in piena regola con tanto di agguato si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18 circa, alle porte di Campobasso, nella zona di Piazza Molise per l’esattezza. Un uomo è stato aggredito da due persone che lo hanno incrociato mentre passeggiava per strada, per poi fuggire via. É subito scattata la caccia ai due uomini che dopo il pestaggio si sono allontanati a gran velocità a bordo di una Fiat Brava ora ricercata dagli agenti della Polizia di Stato. L’allarme pare sia stato diramato anche alle altre forze dell’Ordine. Non si conoscono i motivi di tanta violenza.

Seguono aggiornamenti.

