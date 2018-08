Lite in via Cavour, uomo aggredisce la moglie

CAMPOBASSO. Lite tra marito e moglie all’interno di un esercizio commerciale di via Cavour sfociata in violenza.

Stando a quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, la donna sarebbe stata spinta dal marito finendo sul bancone del negozio e riportando una ferita al volto.

Entrambi, marito e moglie, sono stati accompagnati in questura per ricostruire l’accaduto anche perchè sembrerebbe che non sia il primo tentativo di aggressione da parte dell’uomo che già in passato si sarebbe scagliato contro la consorte.

L’episodio, accaduto intorno alle 19 ha richiesto l’intervento della polizia stradale e degli operatori del 118.

