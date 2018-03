Lite in condominio, arrestato

Detenuto ai domiciliari, è stato arrestato dalla polizia per i reati di evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 56enne pentro, resosi protagonista di un episodio aggressivo, caratterizzato da atteggiamenti violenti e minacce.

Secondo quanto emerso sulla vicenda, personale della Questura è stato chiamato ad intervenire, tramite numero d’emergenza 113, per la presenza di un uomo che, in chiaro stato di alterazione, urlava ed imprecava contro un condomino del suo stesso palazzo di residenza, al momento assente. Alla vista delle forze dell’ordine, il 56enne avrebbe continuato a dare in escandescenza, scagliandosi contro gli stessi agenti, costretti a chiamare una pattuglia di rinforzo. Dopo un tentativo di far ragionare l’uomo, che paventava finanche gesti estremi, per sé e per la ‘vittima’ dei suoi improperi, questi è stato dapprima tratto in arresto e subito condotto presso l’ospedale ‘Veneziale’ di Isernia per essere sottoposto a visita psichiatrica. Escluso il ricovero, il 56enne è stato tradotto in carcere. Gli agenti intervenuti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 8 e 6 giorni.

Nel fine settimana, il personale della Squadra Volanti, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, su impulso del Questore di Isernia, Dr. Ruggiero Borzacchiello, ha svolto altri servizi di controllo del territorio, effettuando complessivamente 19 posti di blocco, nell’ambito dei quali sono state riscontrate 10 infrazioni al codice della strada, con il contestuale ritiro di sette documenti, il sequestro di sei veicoli sprovvisti di regolare copertura assicurativa e la denuncia a piede libero di una persona per guida in stato di ebbrezza.

