L’isernino William Turcinovic tra i 29 alfieri della Repubblica nominati da Mattarella

C’è anche il molisano William Turcinovic tra i 29 giovani ‘alfieri della Repubblica’ nominati oggi dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Sicuramente un importante riconoscimento per il 18enne che è stato scelto tra bambini e ragazzi in tutta Italia in prima linea per prove di coraggio, ma non solo anche per azioni che vanno dalla salvaguardia dell’ambiente al volontariato. In particolare, il giovane isernino si è distinto per aver realizzato un sito web in cui raccoglie le segnalazioni degli studenti relativamente alle criticità degli edifici scolastici presenti in regione. Il più giovane alfiere che ha appena 11 anni fino al più grande che ne ha 19, otterranno tutti l’ambito riconoscimento al Quirinale il prossimo 12 marzo.

Foto Facebook

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp