Liscione, ancora un sorpasso azzardato: tir non rispetta il limite dei 50 e la striscia continua (VIDEO)

GUARDIALFIERA

Nel video pubblicato in precedenza era l’autista di un autobus di linea interregionale ad effettuare un sorpasso azzadato a tutta velocità lungo il ponte, incurante del limite dei 50 km/h, fissato subito dopo il sisma del 14 agosto scorso, oltre al divieto di sorpasso cn tanto di striscia continua.

Stavolta, invece, è un mezzo pesante a cimentarsi in un nuovo sorpasso a velocità sostenuta, superando oltremodo il limite, subito dopo seguito da un auto. L’episodio questo pomeriggio, intorno alle 16,30 circa, di oggi (giovedì 20 settembre).

Sembrerebbe dunque, tutt’altro che rispettato il limite di velocità lungo la diga del Liscione. Questi incauti automobilisti, infatti, mettono in serio pericolo anche quella degli altri che percorrono quotidianamente quel tratto. Non resta che domandarsi se non fossero allora necessari più controlli da parte delle autorità preposte, raccomandando a tutti sempre la massima prudenza.