L’Infiorata resiste alla pioggia (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO. Il maltempo sembra aver concesso una tregua e il sole è tornato a far capolino tra le nuvole che lascia ancora ben sperare per la processione della Madonna del Monte. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi quello del 31 maggio dove ben presto i tanti devoti alla Madonna preparano i caratteristici tappeti di fiori lungo le vie della città. Un allestimento che purtroppo è iniziato nel peggiore dei modi già nel primo pomeriggio di oggi Un’Infiorata non proprio fortunata quella di quest’anno. Infatti, al momento dell’allestimento dei caratteristici tappeti di fiori già a partire dal primo pomeriggio di oggi sono state in parte rovinati da un violento acquazzone. I tanti volontari e cittadini campobassani che ogni anno s’impegnano dando sfoggio delle loro qualità artistiche e creative hanno risistemato al meglio i diversi tappeti fiorati per regalare come sempre uno spettacolo suggestivo.

