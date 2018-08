L’impegno di Michela Izzo, donne che cambiano il mondo

Il Comune di Jelsi ha espresso vive congratulazioni per Michela Izzo che ha ottenuto un importante riconoscimento nella Repubblica Dominicana: “Mujeres que cambian el mundo”che traduciamo in “Donne che cambiano il mondo”. Non tutti sanno, infatti, che attraverso la realizzazione di progetti che hanno ottimizzato sia la produzione agricola sia il benessere dei villaggi grazie ad opere di bonifiche e di miglioramento fondiario, Michela è riuscita a cambiare la vita di alcune popolazioni rurali dominicane. Un valido esempio, soprattutto alla luce della portata innovativa, per tante altre popolazioni che vivono situazioni di povertà. “A lei – hanno commentato gli amministratori jelsesi – che abbiamo visto presentare i suoi interventi e progetti nelle sale del nostro Comune, a lei che ama il nostro paese, oggi va tutta la nostra riconoscenza. E’ una donna che ben rappresenta il Molise e l’Italia nel Mondo”. Michela Izzo, figlia di Franco di Cercepiccola e Luciana di Roccasicura, è vissuta a Campobasso e, subito dopo aver conseguito la laurea col massimo dei voti, ha scelto di operare all’estero nei progetti ONU.

