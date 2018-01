Lieve scossa di terremoto in Alto Molise, epicentro Vastogirardi

Dopo le ultime scosse verificatesi a inizio 2018, la terra torna a tremare in Alto Molise seppur sempre lievemente e, come ricordiamo, non sempre percepibili dalla popolazione. Questa volta è stata di magnitudo 2,3 la scossa registrata dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia con epicentro Vastogirardi (IS), verificatasi alle 14,45 ad una profondità di 19,8 chilometri.

