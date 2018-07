Licenziamenti Conad: il 24 luglio i sindacati incontreranno la società Molisedea

di Marcella Tamburrello

I sindacati stanno cercando di scongiurare in ogni modo i 35 licenziamenti previsti per il personale in esubero dell'ipermercato Conad. I contratti di solidarietà, in azione dal 2013, sono in scadenza il 30 settembre e non sono più rinnovabili. "La crisi economica e la concorrenza – hanno detto da Molisedea srl, la società che gestisce il personale del supermercato – non ci permettono di tenere tutti i dipendenti ora in servizio e che da ottobre dovranno necessariamente andare via". Intanto i sindacati hanno chiesto ed ottenuto per il 24 luglio un incontro con la società. "In quella sede avanzeremo le nostre proposte per evitare i licenziamenti – ha detto Pasquale Guarracino. Ora restiamo in attesa di un incontro con il Presidente Toma e l'Assessore Mazzuto ai quali abbiamo scritto una nota ma che ancora non ci rispondono. Eppure la consigliera della Lega, Aida Romagnuolo, aveva scritto un comunicato in difesa dei dipendenti dell'ipermercato, ma al momento non abbiamo avuto ancora nessuna risposta dalla politica" – ha concluso il segretario della Uiltucs.