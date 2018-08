Licenziamenti Conad, i sindacati incontrano Toma: “35 posti di lavoro da tutelare”

CAMPOBASSO. Dopo l’appello dei giorni scorsi di Uiltucs e Filcams, è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì 2 agosto, il confronto tra sindacati e il presidente della Regione Toma sulla questione relativa alle procedure di licenziamento Conad avanzata dalla Molisedea s.r.l.

Ben trentacinque le posizioni lavorative in bilico, alle quali vanno ad aggiungersi altri possibili licenziamenti pregressi sui quali i sindacati hanno spinto in modo analogo nel tentativo di sensibilizzare la regione.

“E’stata una discussione importante – ha spiegato Pasquale Guarracino, segretario Generale Uiltucs Molise – un passo richiesto a gran voce per capire in che modo si potrà procedere. Abbiamo chiesto, nella giornata di ieri, di rivedere la Legge sul Commercio, avallando lo strumento dell’osservatorio, fondamentale per procedere a verifiche in caso di concorrenze sleali. Da parte nostra, lo abbiamo ribadito al pari di Filcams, trentacinque licenziamenti al Conad in una città come Campobasso non esistono e non possono esistere. Vedremo quali saranno le contromisure della Regione, che ha dato piena disponibilità ad aprire un confronto”.