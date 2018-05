“Libri in MoVimento” domani a Termoli

Libri in MoVimento, porta due libri usati e prendine uno gratuitamente domani, dalle 17.30 alle 21 in corso Nazionale. I libri nutrono la mente. Contengono dei pensieri, delle positività, dei progetti, che spesso abbiamo fatto nostri o che spesso abbiamo ritrovato Identici in alcuni scritti.

È importante leggere proprio perché diventa poi un carburante ottimo per la mente. Quante volte alcuni amici mi hanno regalato dei libri, mi hanno consigliato delle letture. E ho fatto anche io lo stesso con altri, regalando dei libri. Sono delle abitudini assolutamente positive che non dovremmo mai perdere.

Anche a Termoli in via Adriatica arriva l’iniziativa “Libri in MoVimento”, lanciata da Giancarlo Cancelleri sul Blog delle Stelle e organizzata in tutta Italia in occasione del Salone del Libro di Torino.

L’iniziativa nasce con lo scopo di scambiarsi libri, che magari abbiamo letto più volte e ci hanno emozionato, o che magari teniamo in casa senza che servano più a nessuno. Con questa occasione i libri potranno avere una “seconda vita” e noi a nostra volta possiamo interessarci e scoprirne altri. Come viene fatto? Semplicemente le persone si recano al banchetto portando due libri a testa e prendendone uno in cambio; lasciando però libri che possano trasmettere qualcosa di importante agli altri.

