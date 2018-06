LIBRI – Crazy Horse, Cavallo Pazzo

A circa due mesi dalla pubblicazione del libro su Cavallo Pazzo, scritto che non è una mera biografia, ma un approfondimento sulla figura, sulla storia, sull’elevata valenza di un uomo che ha segnato da sempre non solo la comunità indiana d’America ma tutti gli appassionati di storia in genere, eccomi ad intervistare Pietro Abiuso, molisano di Gambatesa ed emigrato da decenni negli Stati Uniti, coautore dell’opera insieme a Cesare Marino e Francis White Lance, (Wapaha Ska), che ne ha curata la prefazione.

A due mesi dalla pubblicazione, quanta è la soddisfazione derivata dal risultato restituito dal messaggio di conoscenza storica proposto dal libro?

“Dopo aver studiato il tema per trent’anni ed aver scritto, (tempo quindici anni), un libro che contribuisce alla conoscenza della storia dei veri americani, operando da italiano, molisano e gambatesano, – l’autore ci tiene a dirlo – è la più grande soddisfazione che un immigrato possa ricevere dalla gente ove lui si è dovuto trasferire”.

E’ possibile trovare l’opera tradotta in italiano?

“Per ora e nei prossimi tempi no, visto che vogliamo vedere innanzitutto come va il libro nella terra della quale tratta. Se verrà tradotto lo scritto in italiano, ciò avverrà, ma con un’edizione ridotta rispetto all’originale”.

Lo studio di questo personaggio, avrà seguito in futuro?

“Vedremo innanzitutto come reagiranno gli indiani d’America, gli storici americani ed il pubblico americano in genere. Sicuramente gli studi su Cavallo Pazzo andranno avanti perché c’è sempre qualcosa di nuovo che potrà venir fuori, soprattutto se dovessero continuare a collaborare i discendenti del protagonista dello studio. In tal caso, scriveremo una seconda parte del libro”.

Non ci resta che attendere.

Vittorio Venditti

