Libero sbaglia Campomarino: l’hot dog con i vermi venduto in Puglia

La storia è semplicemente raccapricciante. Peccato, però, che non sia avvenuta in Molise. O per fortuna almeno per il ‘buon nome’ della nostra regione. Si perché quell’hot dog con i vermi addentato dal bambino di una coppia di Sava, in provincia di Taranto, è stato venduto a Campomarino di Marruggio, in provincia di Taranto e non nel paese a due passi da Termoli e nel Basso Molise come riportato dal sito di Libero che cita espressamente la nostra regione già nel titolo. Un errore geografico che, però, certo non fa bella pubblicità alla regione soprattutto in piena stagione turistica. Un errore che era stato compiuto anche dal Messaggero ma prontamente ripristinato. Il Molise esiste, questo è vero, sarebbe meglio, però, citarlo solo quando reale protagonista delle vicende di cronaca.

