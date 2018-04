Dopo ‘Libero’ anche ‘Il Fatto’ su Greco: “Il candidato 5Stelle è il nipote di un camorrista”

Le elezioni regionali in Molise continuano ad essere un tema centrale del dibattito politico nazionale e anche i suoi candidati alla carica di presidente della Regione. Dopo il quotidiano ‘Libero’, anche ‘Il Fatto Quotidiano’ esce con un articolo sul candidato presidente pentastellato, Andrea Greco, e il suo presunto legame familiare con uno zio considerato affiliato alla camorra.

“Il ricordo di parentele imbarazzanti – si legge su ‘Il Fatto’ – turba la campagna elettorale del M5S in Molise” che riporta per intero il verbale delle dichiarazioni, risalenti al ’95, del pentito Francesco Neri che descrive così il personaggio dello zio di Greco in un modo tutt’altro che rassicurante e che potrebbe contribuire ad infangare l’immagine dell’aspirante presidente 5Stelle: “Era uno pericoloso, avrà ammazzato 200, 300 persone. Usciva e si prendeva la taglia su ogni affiliato del clan di Alfieri”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp