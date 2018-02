Liberi e Uguali. Inaugurata sede elettorale a Campobasso

CAMPOBASSO. Il gruppo di Liberi e Uguali ha inaugurato questa mattina la sede elettorale campobassana in via Mazzini alla presenza dei candidati al Senato Gianmaria Palmieri e Michele Durante, e della candidata alla Camera per il plurinominale Giuseppina Occhionero. In occasione della presentazione della sede, i candidati hanno ribadito il loro impegno a tutela di quei diritti spesso negati sul territorio regionale e nazionale quali: sanità, lavoro, formazione. Inoltre hanno evidenziato la necessità di una svolta netta e radicale in Molise che riporti ai primi posti dell’agenda politica le esigenze dei cittadini per anni surclassate da clientelismo e inefficienza.

