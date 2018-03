Elezioni Politiche 2018 – Si vota oggi, domenica 4 marzo

É stata una campagna elettorale intesa e senza esclusione di colpi quella per le elezioni politiche che ha visto protagonisti partiti e movimenti, propri di volti nuovi e altri meno, fino a mezzanotte di venerdì. Ieri il silenzio e oggi, domenica 4 marzo, tocca ai cittadini esprimere il proprio voto per il rinnovo dei due rami del Parlamento.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 e si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum bis, a sistema misto, secondo il quale un terzo dei seggi è assegnato con il maggioritario e due terzi con il sistema proporzionale per un totale di 232 seggi alla Camera e 116 al Senato. Cinque quelli spettanti al Molise: 3 alla Camera dei Deputati (2 sul maggioritario e 1 sul proporzionale) e 2 al Senato (1 sul maggioritario e 1 sul proporzionale).

Saranno in tutto 487.818 i molisani, compresi quelli residenti all’estero che hanno optato per il voto in Italia, che oggi si recheranno alle urne di cui 256.776 gli uomini e 251.042 le donne. Il numero di votanti della provincia di Campobasso è pari a 351.197 e 136.621 per la provincia di Isernia.

Sono 394 in tutto le sezioni in Molise in cui è possibile votare, rispettivamente 264 nella provincia di Campobasso e 130 ad Isernia e provincia.

Sarà necessario recarsi alle urne provvisti di un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Ogni elettore che ha già compiuto 25 anni riceverà due schede identiche, una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Gli elettori invece di età compresa tra i 18 e i 25 anni non ancora compiuti potranno votare solo per la Camera e riceveranno quindi solamente la scheda rosa. Ogni elettore ha a disposizione un solo voto: non è ammesso cioè il voto disgiunto e un a volta espressa la propria preferenza la scheda sarà consegnata piegata al presidente di seggio. Dopodiché si procederà al controllo del numero del tagliando antifrode che sarà opportunamente staccato dalla scheda e verificato se identico a quello annotato al momento della consegna della stessa per poi essere successivamente conservato dai componenti del seggio. Solo dopo tale procedura sarà possibile inserire la scheda nell’urna.

Sarà possibile esprimere il proprio voto secondo tre modalità:

1- tracciando il proprio segno solo sul simbolo del partito nella parte della scheda dedicata al proporzionale. In questo caso il voto andrà automaticamente anche al candidato espresso da quella coalizione per la parte uninominale;

2- tracciando due segni, uno sul rettangolo con il nome del candidato all’uninominale e uno sul simbolo del partito a cui si vuole dare il proprio voto;

3- tracciando un solo segno solo sul nome del candidato all’uninominale. In questo caso il voto andrà automaticamente alle liste a lui collegate, in maniera proporzionale.

Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di verifica dei votanti, cominciando dalle schede per l’elezione del Senato.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp