L’ex Ministro Kyenge sul caso Ripabottoni con un tweet: “Sono con i cittadini”

La notizia della chiusura del Cas ‘Xenia’ di Ripabottoni continua a tenere banco e non accenna ad arrestarsi. Il ‘no’ dei cittadini al provvedimento del Prefetto è arrivato a guadagnarsi uno spazio anche sui ‘colonnoni’ delle principali testate nazionali destando l’interesse della stessa Bbc.

Un fatto, questo dei migranti nel comune basso molisano, che ha risuonato in tutto lo Stivale e sul quale si è espressa anche l’ex ministra per l’Integrazione ed europarlamentare afroitaliana, Cécile Kyenge che in un tweet si schiera a favore della protesta dei cittadini di Ripabottoni: “Dalla parte dei cittadini di Ripabottoni, comune del Molise a elevato rischio di spopolamento che protesta contro la chiusura del centro di accoglienza. Siano ricevuti in Prefettura per dialogare ed esprimere il loro volere!”.

A detta dei cittadini, infatti, pare che la loro richiesta di udienza dal Prefetto sia caduta nel vuoto e intanto il sindaco del comune Orazio Civetta, nell’occhio del ciclone dall’inizio della vicenda, dopo giorni di silenzio interviene a sua difesa: “Una storia strumentalizzata…”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp